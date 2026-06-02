Osserain-Rivareyte

Expo Vente pour amateurs d’Art contemporain

1766 Route de Saint-Palais Osserain-Rivareyte Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 12:00:00

fin : 2026-09-13 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Exposition événement de Paul Woolfenden artiste plasticien formé à l’Académie de la Grande Chaumière dans le quartier intellectuel du Montparnasse des années 60. Il a côtoyé et collaboré avec les plus grands artistes de cette époque Riopelle, Rebeyrolle…. Cette exposition à lieu à The Two Birds Art Gallery à Osserain-Rivareyte, une galerie située dans l’écrin d’un superbe château restauré qui offre de beaux espaces dédiés à l’art contemporain abordable par tous. Pour parfaire le voyage des sens, vous pourrez savourer une cuisine raffinée au Café des arts adjoint à la galerie. .

1766 Route de Saint-Palais Osserain-Rivareyte 64390 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 43 79 66 saintpalais@otpaysbasque.com

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English : Expo Vente pour amateurs d’Art contemporain

L’événement Expo Vente pour amateurs d’Art contemporain Osserain-Rivareyte a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Pays Basque