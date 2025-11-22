Expo vente ROCHEFORT ACCUEIL quai de la Louisiane Rochefort
Expo vente ROCHEFORT ACCUEIL quai de la Louisiane Rochefort samedi 22 novembre 2025.
quai de la Louisiane 21 avenue Marcel Dassault Rochefort Charente-Maritime
Début : 2025-11-22 10:00:00
fin : 2025-11-22 17:30:00
2025-11-22
Expo vente d’objets artisanaux réalisé par nos ateliers.
quai de la Louisiane 21 avenue Marcel Dassault Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 04 93 asso-rochefortaccueil@orange.fr
English : ‘ROCHEFORT ACCUEIL’ exhibition and sale
Exhibition and sale of handcrafted items made in our workshops.
German : Verkaufsausstellung „ROCHEFORT ACCUEIL”
„Ausstellung und Verkauf“ von Kunsthandwerksartikeln aus unseren Werkstätten.
Italiano :
Esposizione e vendita di prodotti artigianali realizzati nei nostri laboratori.
Espanol :
Exposición y venta de artesanía elaborada en nuestros talleres.
