Expo vente ROCHEFORT ACCUEIL quai de la Louisiane Rochefort

Expo vente ROCHEFORT ACCUEIL

quai de la Louisiane 21 avenue Marcel Dassault Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 17:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Expo vente d’objets artisanaux réalisé par nos ateliers.

.

quai de la Louisiane 21 avenue Marcel Dassault Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 99 04 93 asso-rochefortaccueil@orange.fr

English : ‘ROCHEFORT ACCUEIL’ exhibition and sale

Exhibition and sale of handcrafted items made in our workshops.

German : Verkaufsausstellung „ROCHEFORT ACCUEIL”

„Ausstellung und Verkauf“ von Kunsthandwerksartikeln aus unseren Werkstätten.

Italiano :

Esposizione e vendita di prodotti artigianali realizzati nei nostri laboratori.

Espanol :

Exposición y venta de artesanía elaborada en nuestros talleres.

L’événement Expo vente ROCHEFORT ACCUEIL Rochefort a été mis à jour le 2025-11-14 par Office de Tourisme Rochefort Océan