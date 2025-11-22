Expo vente solidaire Noël place Emile Loubet Montélimar

Expo vente solidaire Noël

place Emile Loubet Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville Montélimar Drôme

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-23

2025-11-22

La section locale d’Amnesty International et Artisans du Monde se retrouvent pour cette vente.

English :

The local Amnesty International section and Artisans du Monde join forces for this sale.

German :

Die lokale Sektion von Amnesty International und Artisans du Monde treffen sich zu diesem Verkauf.

Italiano :

La sezione locale di Amnesty International e Artisans du Monde uniscono le forze per questa vendita.

Espanol :

La sección local de Amnistía Internacional y Artisans du Monde unen sus fuerzas para esta venta.

