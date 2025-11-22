Expo vente solidaire Noël place Emile Loubet Montélimar
Expo vente solidaire Noël place Emile Loubet Montélimar samedi 22 novembre 2025.
Expo vente solidaire Noël
place Emile Loubet Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville Montélimar Drôme
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-23
La section locale d’Amnesty International et Artisans du Monde se retrouvent pour cette vente.
place Emile Loubet Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes adm.montelimar26@orange.fr
English :
The local Amnesty International section and Artisans du Monde join forces for this sale.
German :
Die lokale Sektion von Amnesty International und Artisans du Monde treffen sich zu diesem Verkauf.
Italiano :
La sezione locale di Amnesty International e Artisans du Monde uniscono le forze per questa vendita.
Espanol :
La sección local de Amnistía Internacional y Artisans du Monde unen sus fuerzas para esta venta.
L’événement Expo vente solidaire Noël Montélimar a été mis à jour le 2025-10-24 par Montélimar Tourisme Agglomération