Expo Verneuil en Bourbonnais Verneuil-en-Bourbonnais 1 juillet 2025 14:30

Allier

Expo Verneuil en Bourbonnais Chapelle Notre Dame sur l’Eau Verneuil-en-Bourbonnais Allier

Début : 2025-07-01 14:30:00

fin : 2025-07-15 19:00:00

2025-07-01

Exposition d’art à la Chapelle Notre Dame sur l’Eau. Découvrez les œuvres de 6 artistes (Véronique LEBESCOND, Guillaume LE BOULC’H, Nathalie ANDRIEU, Stéphane MOINY, Jean-Pierre BENINCASA, Florence BLOT) et dégustez le miel de Gilles Cartoux.

Chapelle Notre Dame sur l’Eau

Verneuil-en-Bourbonnais 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 81 71

English :

Art exhibition at Chapelle Notre Dame sur l’Eau. Discover the works of 6 artists (Véronique LEBESCOND, Guillaume LE BOULC’H, Nathalie ANDRIEU, Stéphane MOINY, Jean-Pierre BENINCASA, Florence BLOT) and taste Gilles Cartoux’s honey.

German :

Kunstausstellung in der Kapelle Notre Dame sur l’Eau. Entdecken Sie die Werke von 6 Künstlern (Véronique LEBESCOND, Guillaume LE BOULC’H, Nathalie ANDRIEU, Stéphane MOINY, Jean-Pierre BENINCASA, Florence BLOT) und probieren Sie den Honig von Gilles Cartoux.

Italiano :

Mostra d’arte presso la Chapelle Notre Dame sur l’Eau. Scoprite le opere di 6 artisti (Véronique LEBESCOND, Guillaume LE BOULC’H, Nathalie ANDRIEU, Stéphane MOINY, Jean-Pierre BENINCASA, Florence BLOT) e assaggiate il miele di Gilles Cartoux.

Espanol :

Exposición de arte en la Chapelle Notre Dame sur l’Eau. Descubra las obras de 6 artistas (Véronique LEBESCOND, Guillaume LE BOULC’H, Nathalie ANDRIEU, Stéphane MOINY, Jean-Pierre BENINCASA, Florence BLOT) y deguste la miel de Gilles Cartoux.

