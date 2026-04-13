EXPO – Vernissage – Philippe Assalit, La Cafetière, Aurignac

EXPO – Vernissage – Philippe Assalit Mercredi 15 avril, 18h30 La Cafetière Haute-Garonne

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-15T18:30:00+02:00 – 2026-04-15T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-15T18:30:00+02:00 – 2026-04-15T21:00:00+02:00

Expo visible du 15 avril au 9 mai 2026

À La Cafetière, on découvre l’univers singulier de Philippe ASSALIT, photographe plasticien et scientifique de formation.

À la manière d’un cabinet de curiosités, il présente ses séries inspirées par la nature — Oiseaux de Paradis, Temps des fleurs, Pays des Brumes ou Lac du Merle.

Entre peinture, sculpture, dessin et photographie, il mêle techniques anciennes et numériques pour révéler les mystères insaisissables de la nature.

Exposant en France et en Europe depuis 35 ans, notamment au Centre Pompidou – MNAM Paris, Philippe ASSALIT est installé à Marciac, en Occitanie.

La Cafetière 26 rue Saint Michel 31420 AURIGNAC Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacafetiere-aurignac.fr/ »}]

Le cabinet de curiosité de Philippe Assalit, Mystère… Naturellement ! EXPO Art

Philippe Assalit