Expo Vincent Jézéquel Diquélou Rue des Glénans Combrit

Expo Vincent Jézéquel Diquélou

Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-12

Le Corps de garde de Sainte-Marine accueille cette semaine Vincent Jézéquel Diquélou.

Il y présente peintures, photos et poèmes

Cet artiste passionné écrit depuis toujours, pratique la photographie depuis l’adolescence et peint depuis quelques années. Il a toujours aimé collectionner les images et les mots. Il est un enfant du littoral. Ce dernier a grandement participé à sa construction.

Pour l’accompagner dans cette exposition, Vincent a invité des copains !

Retrouvez ainsi dans cette exposition collective Joey Brusquet, Céline Le Ny, Ronan Le Poupon, Mukail et Pascal Perraut. .

Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 94 40

