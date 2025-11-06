Expo Vincent Jézéquel Diquélou Rue des Glénans Combrit
Expo Vincent Jézéquel Diquélou
Rue des Glénans Corps de garde Combrit Finistère
Début : 2025-11-06
fin : 2025-11-12
2025-11-06
Le Corps de garde de Sainte-Marine accueille cette semaine Vincent Jézéquel Diquélou.
Il y présente peintures, photos et poèmes
Cet artiste passionné écrit depuis toujours, pratique la photographie depuis l’adolescence et peint depuis quelques années. Il a toujours aimé collectionner les images et les mots. Il est un enfant du littoral. Ce dernier a grandement participé à sa construction.
Pour l’accompagner dans cette exposition, Vincent a invité des copains !
Retrouvez ainsi dans cette exposition collective Joey Brusquet, Céline Le Ny, Ronan Le Poupon, Mukail et Pascal Perraut. .
Rue des Glénans Corps de garde Combrit 29120 Finistère Bretagne
