Expo Youen Durand invite Fañch Savina, « Laisse de mer et coquillages » Temple des Arts Plobannalec-Lesconil

Expo Youen Durand invite Fañch Savina, « Laisse de mer et coquillages » Temple des Arts Plobannalec-Lesconil mardi 19 août 2025.

Expo Youen Durand invite Fañch Savina, « Laisse de mer et coquillages »

Temple des Arts Rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-19 15:00:00

fin : 2025-09-22 19:00:00

Date(s) :

2025-08-19

Dans la pure tradition de l’art singulier, l’exposition dévoile la rencontre insolite entre les personnages et créatures de deux artistes bretons aux riches imaginaires Youen Durand, l’artiste de Lesconil créateur de mosaïques de coquillages en relief, et Fanch Savina, l’artiste de Douarnenez découvreur du « peuple des grèves » composé de statues et tableaux issus des laisses de mer.

Youen Durand (1922-2005), artiste singulier autodidacte n’a jamais quitté Lesconil. D’abord tailleur à domicile, puis directeur de la criée à Lesconil, il se consacre à sa retraite à la création de 25 tableaux mosaïques qu’il lègue à sa commune. Souvent comparé au facteur Cheval, inventeur d’un art enfanté par la mer, il donne à voir un monde sublime pour les publics de tous âges.

Fañch Savina, né en 1963 à Douarnenez, artiste singulier, compose et expose depuis 20 ans des statues et tableaux nés d’épaves collectées sur l’estran « le peuple des grèves, ces êtres qui, avec la complicité des vents et des courants, se constituent sur la laisse de grève et qu’il me reste à reconnaître et nommer.

L’exposition est organisée par l’association Les Amis de Youen Durand avec la mairie de Plobannalec-Lesonil. .

Temple des Arts Rue Jean Jaurès Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 13 48 68 17

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Expo Youen Durand invite Fañch Savina, « Laisse de mer et coquillages » Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2025-07-28 par OT Destination Pays Bigouden Sud