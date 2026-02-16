Expoésie programme samedi 14 mars Périgueux

Expoésie programme samedi 14 mars

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Renseignements ferocemarquise.org perigueux-maap.fr

De 12h à 18h Salon International des Editeurs Libres

+ scène off 2

+ sonopioches de Fred Roumagne avec les éditeurs artistiques

12h lectures-performances de Elke de Rijcke et de Pierre Parent

12h30 pique-nique poétique, préparé par l’association JAGAS

(jeunes et ados du Gour de l’Arche Solidaires)

Réservation feroce.marquise@gmail.com ou 06 72 83 67 74, PAF 10€

De 14h à 18h atelier de gravure avec Gérard Maxheim et le Collectif Estampe Reliure

14h présentation des créations d’étudiantes de l’ENSAD (Ecole Nationale Supérieure d’Art et de Design de Limoges) (cloître). En partenariat avec l’ENSAD de Limoges et le restaurant Le Saint-Jacques.

14h30 lecture d’Elsa Gribinski et transhumance-parade (suite) de Natacha Sansoz.

15h30 lectures-performances de Frédérique Soumagne et de Christophe Manon.

16h lectures bilingues .

Information: ferocemarquise.org perigueux-maap.fr

