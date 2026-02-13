Expoésie programme vendredi 13 mars Périgueux

Expoésie programme vendredi 13 mars

22 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Gratuit

Début : 2026-03-13 10:00:00

fin : 2026-03-13 17:00:00

2026-03-13

Renseignements ferocemarquise.org perigueux-maap.fr

De 14h à 20h Salon International des Editeurs Libres.

Les éditeurs indépendants (revues, livres de poésie, livres d’artistes…) sont les cellules de base de l’édition poétique et artistique. Presque toujours associatifs et en marge des circuits traditionnels de diffusion, ils contribuent à l’expression de nouveaux talents, dans une totale liberté éditoriale.

De 14h à 20h Atelier gravure avec Gérard Maxheim et le Collectif Estampte Reliure Artistique

Atelier intergénérationel de découverte de la gravure sur supports alternatifs recyclés tels le Tetra Pak ou le CD. Pour les plus jeunes, sur plexi souple. Thème impression de marque-pages de différents formats.

14h Rencontre scolaire avec des artistes, des poètes et les éditeurs du SIEL.

Lectures des élèves des ateliers Poésie au Musée (école Eugène-Le Roy de Coulounieix-Chamiers, 2 classes de CE2-CE1 et CM .

