ExpoKid à Capdenac-gare

Capdenac-Gare Aveyron

Début : 2026-02-20

fin : 2026-03-29

2026-02-20

Expokids est une exposition collective organisée par l’association Courants d’Art en partenariat avec les établissements scolaires, structures d’accueil et acteurs éducatifs du territoire.

Cette édition met à l’honneur la musique à travers des créations réalisées par les enfants et les jeunes participants. L’exposition valorise l’expression artistique, la créativité et le travail collaboratif autour d’un thème fédérateur, dans un espace dédié à la découverte et au partage culturel. .

Capdenac-Gare 12700 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 86 41 courantsdart@free.fr

Expokids is a group exhibition organized by the Courants d?Art association in partnership with local schools, childcare facilities and educational players.

