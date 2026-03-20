EXPOLAROID 2026 10 ème édition ! Lormes

EXPOLAROID 2026 10 ème édition ! Lormes 2026-04-04

EXPOLAROID 2026 10 ème édition ! Lormes samedi 4 avril 2026.

EXPOLAROID 2026 10 ème édition !

Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-04-04

Pour sa 10ème édition Expolaroid s’expose dans le village de Lormes   .

Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 82 61 49 

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English :

L’événement EXPOLAROID 2026 10 ème édition ! Lormes a été mis à jour le 2026-03-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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