EXPOLAROID 2026 10 ème édition ! Lormes
EXPOLAROID 2026 10 ème édition ! Lormes samedi 4 avril 2026.
EXPOLAROID 2026 10 ème édition !
Lormes Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-04-04
Pour sa 10ème édition Expolaroid s’expose dans le village de Lormes .
Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 82 61 49
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English :
L’événement EXPOLAROID 2026 10 ème édition ! Lormes a été mis à jour le 2026-03-18 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)