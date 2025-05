Exporama – Exposition Invisibles au Frac Bretagne – Frac Bretagne Rennes, 21 juin 2025, Rennes.

L’exposition « Invisibles » puise dans les collections du Frac Bretagne pour interroger les formes contemporaines d’invisibilisation — sociales, raciales, politiques ou encore écologiques.

Dans la série britannique _The Invisible Man_ (1958), le physicien Peter Brady devient accidentellement invisible à la suite d’une expérience. Contraint de se bander le visage pour exister aux yeux des autres, il choisit pourtant d’utiliser cette disparition comme une force d’action. Moins visible, mais tout aussi agissant, il opte pour une forme d’intervention discrète, souterraine et détachée du spectaculaire.

Cette exposition prend appui sur cette idée d’une présence en creux, en écho à la notion de fugitivité développée par le poète et penseur Fred Moten. Chez lui, il ne s’agit pas d’un retrait mais du refus de se laisser capturer par les normes dominantes. La personne fugitive invente des formes de vie collectives et improvisées depuis les marges, en résistant sans se dévoiler. Être invisible, c’est parfois survivre autrement, créer depuis l’ombre, soigner depuis la périphérie.

Les invisibilités abordées ici sont aussi bien sociales que politiques ou écologiques. Elles affectent une large majorité de la population mondiale reléguée aux marges de la société et à l’arrière-plan des représentations en raison de leur genre, origine, condition sociale, santé, âge, entre autres.

Ces invisibilisations subies engendrent bien souvent un repli sur soi et parfois même une haine de l’autre. Pourtant, ne perdons jamais de vue que ce ne sont pas les différences en elles-mêmes qui alimentent les tensions à l’œuvre dans notre société contemporaine mais bien la violence diffuse d’une gouvernance politique et économique qui fragilise les solidarités, instrumentalise les diversités, et oppose les personnes pour mieux perpétuer les inégalités.

L’exposition explore les formes de disparition imposée des corps, des voix, des territoires et met en lumière ce qui persiste dans les marges : des gestes discrets, des présences fragmentaires, des récits étouffés. D’autres manières, peut-être, d’habiter le monde.

