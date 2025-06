EXPORAMA Visite d’expositions accompagnée et commentée Maison du Ronceray Rennes 3 juillet 2025

EXPORAMA Visite d’expositions accompagnée et commentée Maison du Ronceray Rennes 3 et 10 juillet Ille-et-Vilaine

Visite d’expositions accompagnée et commentée

Jeudi 3 juillet à 10h30 « Les yeux dans les yeux » Couvent des jacobins

Jeudi 10 juillet à 15h30 « Entre la mémoire et l’oubli » Claire Tabouret Musée des Beaux Arts

SUR INSCRIPTION A LA MAISON DU RONCERAY (places limitées)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-03T10:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T16:30:00.000+02:00

Maison du Ronceray 110 rue de la Poterie – 35200 Rennes La Pommeraie Rennes 35200 Ille-et-Vilaine