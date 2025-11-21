EXPOS D’AUTOMNE CHEZ VÉRO MARCHAND Valcabrère
EXPOS D’AUTOMNE CHEZ VÉRO MARCHAND Valcabrère vendredi 21 novembre 2025.
EXPOS D’AUTOMNE
CHEZ VÉRO MARCHAND 2 Place des Mesures à Grains Valcabrère Haute-Garonne
Début : 2025-11-21 11:00:00
fin : 2025-11-23 19:00:00
2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05
Rosiers, papiers, cuirs céramiques, photos, bijoux…
Entrée libre. .
CHEZ VÉRO MARCHAND 2 Place des Mesures à Grains Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie vema@live.fr
English :
Roses, paper, leather, ceramics, photos, jewelry…
German :
Rosen, Papier, Lederkeramik, Fotos, Schmuck…
Italiano :
Rose, carta, cuoio, ceramica, foto, gioielli…
Espanol :
Rosas, papel, cuero, cerámica, fotos, joyas…
