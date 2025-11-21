EXPOS D’AUTOMNE CHEZ VÉRO MARCHAND Valcabrère

EXPOS D’AUTOMNE

CHEZ VÉRO MARCHAND 2 Place des Mesures à Grains Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 11:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05

Rosiers, papiers, cuirs céramiques, photos, bijoux…

Entrée libre. .

CHEZ VÉRO MARCHAND 2 Place des Mesures à Grains Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie vema@live.fr

English :

Roses, paper, leather, ceramics, photos, jewelry…

German :

Rosen, Papier, Lederkeramik, Fotos, Schmuck…

Italiano :

Rose, carta, cuoio, ceramica, foto, gioielli…

Espanol :

Rosas, papel, cuero, cerámica, fotos, joyas…

L’événement EXPOS D’AUTOMNE Valcabrère a été mis à jour le 2025-11-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE