Expos de printemps Maison de La Bresse La Bresse

Nouvelles expositions hautes en couleurs, en noir et blanc et en métal. Passez d’un univers à l’autre et prenez-en plein les yeux avec ces trois nouveaux artistes qui vous feront découvrir des mondes variés. De la photographie avec Michel Friz, du pop art avec Pascal Seven et de la sculpture métal avec son frère Steve Schmidt. Michel Friz présente son exposition intitulée Fantaisies pastorales . Schmet, de son vrai nom Stève Schmidt, est un sculpteur autodidacte passionné par le métal et la transformation brute de la matière. Il transforme l’acier, les boulons et la rouille en sculptures où les courbes des corps et l’âme du métal se rencontrent. Ses créations, entre force et sensibilité, cherchent à émouvoir et à marquer les esprits. Pascal Seven, artiste peintre autodidacte, crée ses propres supports l’artisanal est très important pour lui. L’univers musical occupe une grande place dans ses créations. Depuis quelques années, le pop art et ses couleurs vives ont fait leur apparition dans son travail. On y retrouve de nombreux musiciens, ainsi que des célébrités comme Dalí, Frida Kahlo, Marilyn Monroe et bien d’autres encore.Tout public

New exhibitions in color, black & white and metal. Move from one universe to another and feast your eyes on these three new artists who will introduce you to a variety of worlds. Photography with Michel Friz, pop art with Pascal Seven and metal sculpture with his brother Steve Schmidt. Michel Friz presents his exhibition entitled Fantaisies pastorales . Schmet, whose real name is Stève Schmidt, is a self-taught sculptor with a passion for metal and the raw transformation of matter. He transforms steel, bolts and rust into sculptures where the curves of bodies and the soul of metal meet. His creations, between strength and sensitivity, seek to move and leave their mark. Pascal Seven, a self-taught painter, creates his own supports: craftsmanship is very important to him. The world of music plays an important role in his creations. In recent years, pop art and its bright colors have made their appearance in his work. Many musicians are featured, as well as celebrities such as Dalí, Frida Kahlo, Marilyn Monroe and many others.

