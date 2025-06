Expos en Choeur Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 30 juin 2025 15:00

Saône-et-Loire

Expos en Choeur chapelle du XIIème siècle Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-06-30 15:00:00

fin : 2025-08-31 19:00:00

2025-06-30

9 semaines d’exposition dans la petite chapelle romane (XIIème siècle) de Saint Maurice les Châteauneuf Calligraphie, peinture, photographie, dessin, linogravure…

Expos en Choeur est une association dont le but est de promouvoir des artistes à travers des expositions hebdomadaires et des manifestations , pendant la période estivale.

Elle a aussi pour vocation de faire découvrir un élément majeur du patrimoine de Saint Maurice: la « petite église » du XIIème siècle. Ce cadre original et historique met en valeur les oeuvres présentées. L’édifice, qui, depuis 36 ans sert d’écrin aux expositions, sera illuminé d’une couleur différente chaque semaine. .

chapelle du XIIème siècle

Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 29 37 michele.c4@wanadoo.fr

