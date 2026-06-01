Saint-Maurice-lès-Châteauneuf

Expos en Chœur

la petite chapelle du XIIème siècle Saint-Maurice-lès-Châteauneuf Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29 15:00:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-06-29

Pour sa 38ème édition, Expos en Chœur s’installe à nouveau dans le cadre intimiste de la petite chapelle de Saint-Maurice-lès-Châteauneuf pour proposer 9 semaines d’exposition artistique, mêlant peinture, dessin, photographie et création contemporaine.

Fidèle à son esprit d’ouverture et de partage, cet événement culturel estival met en lumière des artistes confirmés, des collectifs, ainsi que des initiatives locales, dans une programmation riche et accessible à tous.

Entrée gratuite, afin de permettre au plus grand nombre de découvrir des univers artistiques variés dans un lieu chargé de charme.

Depuis près de quatre décennies, Expos en Chœur s’inscrit comme un rendez-vous culturel incontournable du territoire, favorisant la rencontre entre artistes et public dans une ambiance conviviale et lieu authentique.

Proposer des expositions hebdomadaires, tout l’été.

Permettre à des artistes, de faire connaître leurs œuvres.

Créer une rencontre entre le visiteur et les artistes, ceux-ci étant présents pendant leur semaine d’exposition.

Faciliter la rencontre avec les artistes.

Mettre en valeur la chapelle qui sert d’écrin aux expositions. .

la petite chapelle du XIIème siècle Saint-Maurice-lès-Châteauneuf 71740 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 26 23 17 famillecorrejlmc@gmail.com

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English :

L’événement Expos en Chœur Saint-Maurice-lès-Châteauneuf a été mis à jour le 2026-06-02 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais