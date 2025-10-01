Expos vente Octobre Rose Salle Bachassier Chabeuil

Expos vente Octobre Rose Salle Bachassier Chabeuil mercredi 1 octobre 2025.

Expos vente Octobre Rose

Salle Bachassier Salle Bachassier de l’école Cuminal Chabeuil Drôme

Début : 2025-10-01 10:00:00

fin : 2025-10-04 18:00:00

2025-10-01

Ventes et exposition d’objets au profit de la ligue contre le cancer dans le cadre d’OCTOBRE ROSE.

Tous les articles proposés à la vente sont fabriqués par les petites mains de la section PARTAGE et CRÉATION de l’Amicale les Bérards.

Salle Bachassier Salle Bachassier de l’école Cuminal Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 23 64 93 anne-marie.ronat@sfr.fr

English :

Sales and exhibition of items to benefit the Ligue contre le cancer as part of OCTOBRE ROSE.

All items for sale are made by the little hands of the PARTAGE et CRÉATION section of Amicale les Bérards.

German :

Verkauf und Ausstellung von Gegenständen zugunsten der Krebsliga im Rahmen von OCTOBRE ROSE.

Alle zum Verkauf angebotenen Artikel werden von den kleinen Händen der Sektion PARTAGE et CRÉATION der Amicale les Bérards hergestellt.

Italiano :

Vendita ed esposizione di oggetti a favore della Lega contro il cancro nell’ambito di OCTOBRE ROSE.

Tutti gli oggetti in vendita sono realizzati dalle piccole mani della sezione PARTAGE et CRÉATION dell’Amicale les Bérards.

Espanol :

Venta y exposición de artículos a beneficio de la Liga contra el Cáncer en el marco de OCTOBRE ROSE.

Todos los artículos a la venta están realizados por las manitas de la sección PARTAGE et CRÉATION de la Amicale les Bérards.

