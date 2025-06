EXPOSÉ INTERACTIF DE L’EAU DEMAIN – Saint-Étienne-Vallée-Française 19 juin 2025 07:00

De L’eau Demain Le retour. Conférence/Exposé interactif sur le thème de l’eau de l’ingénieur Thierry Labrosse. Découverte de l’exposition « Allo, à l’eau ? » de La Fabulerie. Apéro partagé à 19h30. Entrée libre.

Le jeudi 19 juin venez assister à « Demain l’eau le retour ». Un exposé interactif lié aux problématiques en eau, cette ressource vitale dont nous dépendons tous.

L’ingénieur Thierry Labrosse, à l’origine de l’installation des nappes phréatiques artificielles en Ardèche et inventeur des REEPS vous présentera son travail.

Découverte de l’exposition « Allo, à l’eau ? » de La Fabulerie.

19h30 Apéro partagé pour continuer nos échanges d’idées. Entrée libre, rendez-vous à la salle polyvalente de Saint Etienne Vallée Française. .

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie foyer.rural.leginestel48330@gmail.com

De L’eau Demain Le retour. Interactive lecture/exhibition on the theme of water by engineer Thierry Labrosse. Discovery of the « Allo, à l’eau? » exhibition at La Fabulerie. Shared aperitif at 7:30pm. Free admission.

De L’eau Demain: Le retour. Interaktiver Vortrag/Vortrag zum Thema Wasser des Ingenieurs Thierry Labrosse. Entdeckung der Ausstellung « Allo, à l’eau? » von La Fabulerie. Gemeinsamer Aperitif um 19:30 Uhr. Freier Eintritt.

De L’eau Demain: Le retour. Conferenza/presentazione interattiva sul tema dell’acqua a cura dell’ingegnere Thierry Labrosse. Scoperta della mostra « Allo, à l’eau? » presso La Fabulerie. Aperitivo condiviso alle 19.30. Ingresso libero.

De L’eau Demain: Le retour. Conferencia/presentación interactiva sobre el tema del agua a cargo del ingeniero Thierry Labrosse. Descubrimiento de la exposición « Allo, à l’eau? » en La Fabulerie. Aperitivo compartido a las 19.30 h. Entrada gratuita.

