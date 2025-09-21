Exposé par l’historien Patrice Foissac sur le thème « Architecture quercynoise à la fin du Moyen Âge » Labastide-Marnhac
149 rue de l’église Labastide-Marnhac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 16:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Dans la salle des gardes du château.
English :
In the castle guardroom.
German :
In der Wachstube des Schlosses.
Italiano :
Nella sala delle guardie del castello.
Espanol :
En la sala de guardia del castillo.
