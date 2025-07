Expose ses aquarelles Lisieux

Jean Jacques Harrar exposes ses aquarelles à la salle Victor Hugo à Lisieux du 28 juillet au 9 août de 10h à 12h et de 14h à 18h

Rue Victor Hugo Lisieux 14100 Calvados Normandie +33 2 31 48 41 50

English : Expose ses aquarelles

Jean Jacques Harrar exhibits his watercolors at the Salle Victor Hugo in Lisieux from July 28 to August 9, from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm

German : Expose ses aquarelles

Jean Jacques Harrar stellt seine Aquarelle im Victor Hugo-Saal in Lisieux vom 28. Juli bis zum 9. August von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr aus

Italiano :

Jean Jacques Harrar espone i suoi acquerelli presso la Salle Victor Hugo di Lisieux dal 28 luglio al 9 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18

Espanol :

Jean Jacques Harrar expone sus acuarelas en la Sala Victor Hugo de Lisieux, del 28 de julio al 9 de agosto, de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas

