Exposez vos talents Rue de la Guilletière Saint-Étienne-de-Montluc

Exposez vos talents

Rue de la Guilletière Espace Montluc Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-01

Les artistes amateurs sont invités à exposer leurs œuvres, toutes disciplines artistiques confondues, le temps d’un week-end.

À cette occasion, un artiste professionnel local sera présent. Participation réservée aux artistes amateurs, hors pratique associative, dans la limite des places disponibles.

Entrée libre et gratuite.

Exposants Inscription auprès du service Culture de Saint Etienne de Montluc. .

Rue de la Guilletière Espace Montluc Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 86 80 26 culture@st-etienne-montluc.net

English :

L’événement Exposez vos talents Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon