Exposition · Art contemporain Présences Nomades Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat
mercredi 8 juillet 2026 · Chareil-Cintrat
Informations pratiques
Chareil-Cintrat
Exposition · Art contemporain Présences Nomades Château de Chareil-Cintrat
Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-08
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-07-08
Dessins, peintures, sculptures, installations, photographies et réalité augmentée investissent le Château de Chareil-Cintrat. Treize artistes pour une exposition plurielle et immersive tout l’été.
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Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28 chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr
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English :
Drawings, paintings, sculptures, installations, photographs, and augmented reality take over the Château de Chareil-Cintrat. Thirteen artists come together for a diverse and immersive exhibition running all summer long.
L’événement Exposition · Art contemporain Présences Nomades Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule