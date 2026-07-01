UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chareil-Cintrat

Exposition · Art contemporain Présences Nomades Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat

mercredi 8 juillet 2026 · Chareil-Cintrat

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Château de Chareil-Cintrat
Ville
03140 Chareil-Cintrat
Département
Allier
Tarif

Chareil-Cintrat

Exposition · Art contemporain Présences Nomades Château de Chareil-Cintrat

Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-08
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-07-08

Dessins, peintures, sculptures, installations, photographies et réalité augmentée investissent le Château de Chareil-Cintrat. Treize artistes pour une exposition plurielle et immersive tout l’été.
  .

Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 56 94 28  chateau-chareil-cintrat@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Drawings, paintings, sculptures, installations, photographs, and augmented reality take over the Château de Chareil-Cintrat. Thirteen artists come together for a diverse and immersive exhibition running all summer long.

L’événement Exposition · Art contemporain Présences Nomades Château de Chareil-Cintrat Chareil-Cintrat a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Val de Sioule

À voir aussi à Chareil-Cintrat (Allier)