Exposition · Isabelle Moulis Salle du pilier de l’Abbaye Celles-sur-Belle

Celles-sur-Belle

Exposition · Isabelle Moulis

Salle du pilier de l’Abbaye 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-06-29

Artiste plasticienne guidée par une curiosité sans cesse renouvelée, Isabelle Moulis développe depuis toujours une approche intuitive et sensible de la création. Son travail se caractérise par une grande liberté de moyens dessin, peinture, collage, sculpture ou photographie cohabitent et dialoguent. Les techniques se mêlent, les supports varient, et chaque série devient un terrain d’expérimentation. Son univers artistique explore aussi bien les traces du temps que des sujets plus poétiques ou décalés.

Salle du pilier de l’Abbaye

Tout public

Gratuit .

Salle du pilier de l’Abbaye 12 Rue des Halles Celles-sur-Belle 79370 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 32 92 28 infotourismecellessurbelle@orange.fr

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English : Exposition · Isabelle Moulis

L’événement Exposition · Isabelle Moulis Celles-sur-Belle a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pays Mellois