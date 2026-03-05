EXPOSITION 1 + 1 = 11 FABIEN VERSCHAERE Montpellier

EXPOSITION 1 + 1 = 11 FABIEN VERSCHAERE

Quand le recyclage se métamorphose en art

18 artistes, un musée transformé, une expérience unique autour du recyclage et de la création contemporaine.

Une exposition atelier conçue pour le jeune public (dès 4 ans) et organisée par le Centre Pompidou. Elle propose un parcours immersif qui invite les enfants à explorer l’art par le jeu, l’imaginaire et le sensible.

Pensée comme une expérience participative plus qu’une simple visite, 1 + 1 = 11 permet aux enfants d’aborder l’art contemporain de manière ludique et intuitive, en favorisant la découverte, la manipulation et la création.

-visite libre plein tarif 9€, tarif réduit 5€ (PMR, PSH, accompagnant, étudiants, -26 ans, +65 ans, minima sociaux, pass éducation, maison des artistes, presse)

Gratuite pour les de 8 ans

-visite guidée plein tarif 15€, tarif réduit 9€.

Sur réservation .

Avenue des Frères Buhler Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 6 66 02 69 29 contact@parcelle473.com

English :

When recycling becomes art

18 artists, a transformed museum, a unique experience based on recycling and contemporary creation.

