L’association Label Friche propose une 4ème édition du projet qui a suscité l’adhésion du public. Ce projet hors les murs de la Galerie In Situ donne une visibilité à laquelle elle se consacre depuis une quinzaine d’années être au service de l’Art contemporain et le diffuser.

Plus éphémère que les différentes formes d’art public, statuaire et architecture qui ont constitué notre patrimoine culturel, cette initiative s’inscrit néanmoins dans la lignée d’une volonté d’embellir l’espace urbain et de faire de Nogent-le-Rotrou une petite ville agissante, dynamique, bien ancrée dans son époque.

Artistes participant :

Willy Bihoreau, Didier Dantras, Patrice Demongeot, Claudie Gimeno, Nyzen, Panpan, Pilar du Breuil, Bruno Robert, Patricia Ruhlmann et Marie VDB accompagneront vos pas. .

Place St Pol

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 32 40 20 48

English :

10 artists 10 points of view The Label Friche association offers a 4th edition of the project that has been so well received by the public. Galerie In Situ’s off-site project gives the gallery the visibility to which it has been dedicated for the past fifteen years: serving contemporary art.

German :

10 Künstler 10 Blickwinkel Der Verein Label Friche schlägt eine vierte Ausgabe des Projekts vor, das beim Publikum auf große Zustimmung gestoßen ist. Dieses Projekt außerhalb der Mauern der Galerie In Situ verschafft eine Sichtbarkeit, der sie sich seit etwa 15 Jahren widmet: im Dienste der zeitgenössischen Kunst zu stehen.

Italiano :

10 artisti, 10 punti di vista L’associazione Label Friche propone la quarta edizione di questo progetto che ha riscosso un grande successo di pubblico. Questo progetto fuori dalle mura della Galerie In Situ le dà la visibilità a cui si dedica da circa quindici anni: essere al servizio dell’arte contemporanea.

Espanol :

10 artistas, 10 puntos de vista La asociación Label Friche propone una 4ª edición de este proyecto, que ha cosechado un gran éxito de público. Este proyecto fuera de los muros de la Galerie In Situ le confiere la visibilidad a la que se dedica desde hace unos quince años: estar al servicio del arte contemporáneo.

