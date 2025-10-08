Exposition « 10 pour Dys l’Odyssée des invisibles » Châlette-sur-Loing
Exposition « 10 pour Dys l’Odyssée des invisibles » Châlette-sur-Loing mercredi 8 octobre 2025.
Exposition « 10 pour Dys l’Odyssée des invisibles »
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-08
Exposition « 10 pour Dys l’Odyssée des invisibles »
Exposition multimédia, photographique et sonore. Création et présentation d’Elvire Cassan et Marc Melki. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
English :
10 pour Dys: l’Odyssée des invisibles » exhibition
German :
Ausstellung « 10 for Dys: The Odyssey of the Invisibles » (10 für Dys: Die Odyssee der Unsichtbaren)
Italiano :
Mostra « 10 pour Dys: l’Odyssée des invisibles
Espanol :
Exposición « 10 pour Dys: l’Odyssée des invisibles
L’événement Exposition « 10 pour Dys l’Odyssée des invisibles » Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2025-09-20 par OT MONTARGIS