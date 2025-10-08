Exposition « 10 pour Dys l’Odyssée des invisibles » Châlette-sur-Loing

Exposition « 10 pour Dys l’Odyssée des invisibles » Châlette-sur-Loing mercredi 8 octobre 2025.

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Début : 2025-10-08

fin : 2025-10-30

2025-10-08

Exposition multimédia, photographique et sonore. Création et présentation d’Elvire Cassan et Marc Melki. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

English :

10 pour Dys: l’Odyssée des invisibles » exhibition

German :

Ausstellung « 10 for Dys: The Odyssey of the Invisibles » (10 für Dys: Die Odyssee der Unsichtbaren)

Italiano :

Mostra « 10 pour Dys: l’Odyssée des invisibles

Espanol :

Exposición « 10 pour Dys: l’Odyssée des invisibles

