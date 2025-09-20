Exposition 100 ans d’Art déco à Pau 1925-2025 Usine des Tramways Pau

Exposition 100 ans d’Art déco à Pau 1925-2025 Usine des Tramways Pau samedi 20 septembre 2025.

Exposition 100 ans d’Art déco à Pau 1925-2025

Usine des Tramways Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-12-24

Date(s) :

2025-09-20

Exposition 100 ans d’Art déco à Pau 1925-2025.

Conçue par les étudiants du master Patrimoine et Musées de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, en collaboration avec la Mission Ville d’art et d’histoire, cette exposition célèbre le centenaire du style Art déco à Pau à travers objets, bâtiments et inspirations qui ont façonné son visage. .

Usine des Tramways Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

English : Exposition 100 ans d’Art déco à Pau 1925-2025

German : Exposition 100 ans d’Art déco à Pau 1925-2025

Italiano :

Espanol : Exposition 100 ans d’Art déco à Pau 1925-2025

L’événement Exposition 100 ans d’Art déco à Pau 1925-2025 Pau a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Pau