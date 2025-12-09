Exposition 100 ans de la grande crue de l’Orne Le Pavillon Caen

Exposition 100 ans de la grande crue de l’Orne

Le Pavillon 10 quai François Mitterand Caen Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-14 13:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

L’hiver 1925-1926 a profondément marqué l’agglomération caennaise les pluies abondantes et persistantes ont entrainé une crue exceptionnelle de l’Orne, provoquant de vastes inondations et perturbant durablement la vie quotidienne.

Un siècle plus tard, l’exposition 100 ans de la grande crue de l’Orne revient sur cet épisode marquant. À travers des documents d’archives, des articles de presse et des données scientifiques, l’exposition illustre la puissance de l’eau et la capacité des habitants à s’organiser face à l’évènement.

Cette exposition a été conçue par Caen la mer dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) des basses vallées de l’Orne et de la Dives.

L’exposition est accessible au Pavillon à Caen du mercredi au dimanche (et jours fériés) de 13h à 19h.

Entrée libre. .

Le Pavillon 10 quai François Mitterand Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 79 29 contact@lepavillon-caen.com

English : Exposition 100 ans de la grande crue de l’Orne

The winter of 1925-1926 had a profound effect on the urban area of Caen: heavy and persistent rainfall led to exceptional flooding of the Orne, causing extensive inundation and lasting disruption to daily life.

