Exposition 100 Ans de la Revue Gwalarn Ti ar Vro L’Ôté Saint-Brieuc

Exposition 100 Ans de la Revue Gwalarn

Ti ar Vro L’Ôté 138 Rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-17 14:00:00

fin : 2025-11-28 18:00:00

Date(s) :

2025-11-17

Gwalarn fête ses 100 ans cette année !

Qu’est-ce que Gwalarn ?

Fondée en mars 1925, la revue littéraire Gwalarn a renouvelé la littérature bretonne. L’objectif des écrivains de Gwalarn était de créer une littérature d’un niveau équivalent aux littératures des autres pays. Les écrivains de Gwalarn ont ouvert la voie à presque tous les écrivains contemporains en langue bretonne.

Nous vous invitons à découvrir quel est l’apport de Gwalarn à la littérature bretonne à travers une exposition créée par le groupe de lecture du Ti ar vro de Quimper et Kevre Breizh.

Exposition bilingue (Breton Français), visites sur les horaires d’ouverture du Ti ar Vro l’Ôté. .

Ti ar Vro L’Ôté 138 Rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition 100 Ans de la Revue Gwalarn Saint-Brieuc a été mis à jour le 2025-11-05 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme