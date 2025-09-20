Exposition 100 ans de la Salle des Fêtes Montargis

Exposition 100 ans de la Salle des Fêtes Montargis samedi 20 septembre 2025.

Exposition 100 ans de la Salle des Fêtes

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Exposition 100 ans de la Salle des Fêtes

Au 1er étage, près de 150 documents d’archives sur l’histoire de la Salle des Fêtes, présentés par Pascale CHAUSSY, chef du service des Archives de la mairie de Montargis,

Aquarelles sur le patrimoine bâti de Louis PHILIPPON présentées par Serge CHABROL artiste peintre. .

1 Rue Franklin Roosevelt Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 98 00 87

English :

100 years of the Salle des Fêtes exhibition

German :

Ausstellung 100 Jahre Salle des Fêtes

Italiano :

100 anni di esposizione della Salle des Fêtes

Espanol :

Exposición 100 años de la Sala de Fiestas

L’événement Exposition 100 ans de la Salle des Fêtes Montargis a été mis à jour le 2025-09-05 par OT MONTARGIS