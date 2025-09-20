Exposition 100 ans de l’Amicale Philatélique Aunisienne La Rochelle

Exposition 100 ans de l’Amicale Philatélique Aunisienne La Rochelle samedi 20 septembre 2025.

Exposition 100 ans de l’Amicale Philatélique Aunisienne

Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Une grande exposition de photos, cartes postales et documents, un bureau de poste, des souvenirs…

Salle de l’Oratoire 6 bis rue Albert 1er La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Exhibition 100 ans de l’Amicale Philatélique Aunisienne

A large exhibition of photos, postcards and documents, a post office, souvenirs…

German : Ausstellung 100 ans de l’Amicale Philatélique Aunisienne

Eine große Ausstellung mit Fotos, Postkarten und Dokumenten, ein Postamt, Erinnerungen…

Italiano :

Una grande mostra di foto, cartoline e documenti, un ufficio postale, souvenir…

Espanol : Exposicion 100 ans de l’Amicale Philatélique Aunisienne

Una gran exposición de fotos, postales y documentos, una oficina de correos, recuerdos…

