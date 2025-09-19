Exposition « 100 ans en 100 photos » Maison des associations Le Verdon-sur-Mer

Exposition « 100 ans en 100 photos » 19 – 21 septembre Maison des associations Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T15:00:00 – 2025-09-19T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

À travers 100 photographies soigneusement sélectionnées, cette exposition retrace un siècle d’histoire locale, de souvenirs collectifs et d’évolutions du territoire.

Chaque cliché est accompagné d’explications qui permettent de mieux comprendre le contexte, les lieux et les personnages représentés.

Maison des associations 1 rue des marsouins, 33123 Le Verdon-sur-Mer Le Verdon-sur-Mer 33123 Gironde Nouvelle-Aquitaine

© Grand Port Maritime de Bordeaux