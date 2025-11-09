Exposition 100% Labégorre ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse

Expostion « 100% Labégorre »

Peintures

Du 9 novembre au 9 décembre 2025 au Fonds Labégorre à Seignosse Bourg.

En 2019, Noël Coret, Critique et historien d’art, ancien président du Salon d’Automne, l’un des plus anciens salons de France et de Paris, déclarait Serge Labégorre est à la France ce que Bacon est à l’Angleterre. Sans conteste la plus haute figure de l’expressionnisme de notre pays, Serge Labégorre charge ses œuvres, paysages ou portraits ; d’une telle densité de vie intérieure que l’on pourrait en faire le Rembrandt de notre temps.

Entrée libre. .

ZA Laubian 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 34 94 89

English : Exposition 100% Labégorre

Exhibition « 100% Labégorre

Paintings

From November 9 to December 9, 2025 at Fonds Labégorre in Seignosse Bourg.

German : Exposition 100% Labégorre

Ausstellung « 100% Labégorre »

Gemälde

Vom 9. November bis zum 9. Dezember 2025 im Fonds Labégorre in Seignosse Bourg.

Italiano :

Mostra « 100% Labégorre

Dipinti

Dal 9 novembre al 9 dicembre 2025 presso il Fonds Labégorre di Seignosse Bourg.

Espanol : Exposition 100% Labégorre

Exposición « 100% Labégorre

Pinturas

Del 9 de noviembre al 9 de diciembre de 2025 en el Fonds Labégorre de Seignosse Bourg.

