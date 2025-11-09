Exposition 100% Labégorre ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse
En 2019, Noël Coret, Critique et historien d’art, ancien président du Salon d’Automne, l’un des plus anciens salons de France et de Paris, déclarait Serge Labégorre est à la France ce que Bacon est à l’Angleterre. Sans conteste la plus haute figure de l’expressionnisme de notre pays, Serge Labégorre charge ses œuvres, paysages ou portraits ; d’une telle densité de vie intérieure que l’on pourrait en faire le Rembrandt de notre temps.
Entrée libre. .
ZA Laubian 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 34 94 89
English : Exposition 100% Labégorre
Exhibition « 100% Labégorre
Paintings
From November 9 to December 9, 2025 at Fonds Labégorre in Seignosse Bourg.
German : Exposition 100% Labégorre
Ausstellung « 100% Labégorre »
Gemälde
Vom 9. November bis zum 9. Dezember 2025 im Fonds Labégorre in Seignosse Bourg.
Italiano :
Mostra « 100% Labégorre
Dipinti
Dal 9 novembre al 9 dicembre 2025 presso il Fonds Labégorre di Seignosse Bourg.
Espanol : Exposition 100% Labégorre
Exposición « 100% Labégorre
Pinturas
Del 9 de noviembre al 9 de diciembre de 2025 en el Fonds Labégorre de Seignosse Bourg.
