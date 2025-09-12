Exposition 100% Labégorre ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse
ZA Laubian 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse Landes
Expostion « 100% Labégorre »
Peintures
Du 17 janvier au 4 février 2025 au Fonds Labégorre à Seignosse Bourg.
Fils adoptif de Van Gogh, frère cadet de Georges Rouault, Chaïm Soutine a au moins trois enfants Gen Paul, le gosse des pavés de Montmartre et grand invalide de guerre ; Francis Bacon, l’homosexuel tragique tenté par la cruauté ; et, à coup sûr, le dernier véritable expressionniste français, Serge Labégorre, dont l’œuvre portée au noir et au rouge cardinal, est pétrie d’âme et de chair. .
Jacques Lambert, journaliste et historien d’art. Extrait de Soutine intime , Editions Fauvres, 2023.
Entrée libre. .
English : Exposition 100% Labégorre
Exhibition « 100% Labégorre
Paintings
From January 17 to February 4, 2025 at Fonds Labégorre in Seignosse Bourg.
German : Exposition 100% Labégorre
Ausstellung « 100% Labégorre »
Gemälde
Vom 17. Januar bis zum 4. Februar 2025 im Fonds Labégorre in Seignosse Bourg.
Italiano :
Mostra « 100% Labégorre
Dipinti
Dal 17 gennaio al 4 febbraio 2025 presso il Fonds Labégorre di Seignosse Bourg.
Espanol : Exposition 100% Labégorre
Exposición « 100% Labégorre
Pinturas
Del 17 de enero al 4 de febrero de 2025 en el Fonds Labégorre de Seignosse Bourg.
