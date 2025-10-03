Exposition 100% Labégorre ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse
Du 7 mars au 6 mai 2026 au Fonds Labégorre à Seignosse Bourg.
Du 7 mars au 6 mai 2026 au Fonds Labégorre à Seignosse Bourg.
Le peintre de l’âme humaine
Son sujet, depuis le premier jour, c’est l’homme, et nul n’est besoin de se laisser distraire par son époque pour en traiter. La sensibilité à la matière humaine lui importe. Il a besoin d’en garder des traces. Quand vous allumez un regard, c’est toute l’humanité qui vous regarde .
Christian Seguin. Grand reporter, Sud Ouest Dimanche 2014
Entrée libre. .
ZA Laubian 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 34 94 89
English : Exposition 100% Labégorre
Exhibition 100% Labégorre
Paintings
From March 7 to May 6, 2026 at Fonds Labégorre in Seignosse Bourg.
German : Exposition 100% Labégorre
Ausstellung 100% Labégorre
Gemälde
Vom 7. März bis 6. Mai 2026 im Fonds Labégorre in Seignosse Bourg.
Italiano :
Mostra 100% Labégorre
Dipinti
Dal 7 marzo al 6 maggio 2026 presso il Fonds Labégorre di Seignosse Bourg.
Espanol : Exposition 100% Labégorre
Exposición 100% Labégorre
Pinturas
Del 7 de marzo al 6 de mayo de 2026 en el Fonds Labégorre de Seignosse Bourg.
