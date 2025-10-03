Exposition 100% Labégorre ZA Laubian 2 impasse de la Lande Seignosse

Expostion 100% Labégorre

Peintures

Du 7 mars au 6 mai 2026 au Fonds Labégorre à Seignosse Bourg.

Peintures

Le peintre de l’âme humaine

Son sujet, depuis le premier jour, c’est l’homme, et nul n’est besoin de se laisser distraire par son époque pour en traiter. La sensibilité à la matière humaine lui importe. Il a besoin d’en garder des traces. Quand vous allumez un regard, c’est toute l’humanité qui vous regarde .

Christian Seguin. Grand reporter, Sud Ouest Dimanche 2014

Entrée libre. .

ZA Laubian 2 impasse de la Lande Fonds Labégorre Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 34 94 89

English : Exposition 100% Labégorre

Exhibition 100% Labégorre

Paintings

From March 7 to May 6, 2026 at Fonds Labégorre in Seignosse Bourg.

German : Exposition 100% Labégorre

Ausstellung 100% Labégorre

Gemälde

Vom 7. März bis 6. Mai 2026 im Fonds Labégorre in Seignosse Bourg.

Italiano :

Mostra 100% Labégorre

Dipinti

Dal 7 marzo al 6 maggio 2026 presso il Fonds Labégorre di Seignosse Bourg.

Espanol : Exposition 100% Labégorre

Exposición 100% Labégorre

Pinturas

Del 7 de marzo al 6 de mayo de 2026 en el Fonds Labégorre de Seignosse Bourg.

