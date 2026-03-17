Exposition 100 oeuvres qui racontent le travail | Visite commentée La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac

Exposition 100 oeuvres qui racontent le travail | Visite commentée

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 15:00:00

fin : 2026-05-06 15:00:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-26 2026-05-06

La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire vous propose une visite commentée de l’exposition 100 œuvres qui racontent le travail avec le Musée d’Orsay.

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La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr

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English :

The Maison du négociant Musée d’art et d’histoire offers a guided tour of the exhibition 100 ?uvres qui racontent le travail avec le Musée d’Orsay.

L’événement Exposition 100 oeuvres qui racontent le travail | Visite commentée Cognac a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Cognac