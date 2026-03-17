Exposition 100 oeuvres qui racontent le travail | Visite commentée La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac
Exposition 100 oeuvres qui racontent le travail | Visite commentée La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire Cognac vendredi 3 avril 2026.
Exposition 100 oeuvres qui racontent le travail | Visite commentée
La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 15:00:00
fin : 2026-05-06 15:00:00
Date(s) :
2026-04-03 2026-04-26 2026-05-06
La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire vous propose une visite commentée de l’exposition 100 œuvres qui racontent le travail avec le Musée d’Orsay.
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La Maison du négociant Musée d’art et d’histoire 48 bd Denfert Rochereau Cognac 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65 distillateurs.culturels@grand-cognac.fr
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English :
The Maison du négociant Musée d’art et d’histoire offers a guided tour of the exhibition 100 ?uvres qui racontent le travail avec le Musée d’Orsay.
L’événement Exposition 100 oeuvres qui racontent le travail | Visite commentée Cognac a été mis à jour le 2026-03-17 par Destination Cognac