Exposition 1000 Animaux Salle convivialité Orchamps-Vennes

Orchamps-Vennes

Exposition 1000 Animaux

Salle convivialité Route de Gilley Orchamps-Vennes Doubs

Tarif : 0 – 0 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le Comité des Fêtes d’Orchamps-Vennes organise son exposition des 1000 Animaux les 11 et 12 avril 2026.

Cette exposition aura lieu à la salle de convivialité route de Gilley et sous chapiteaux.

Elle rassemble les animaux de la basse-cour volailles, oiseaux, lapins, les animaux de la ferme cheval, ânes, moutons, chèvres et des abeilles, des alpagas, des furets. Des produits sont en vente directe fromage, volailles, œufs à couver, savon d’ânesse.

Des stands un apiculteur, ventes d’objets animaliers réalisés à base de bois, de verre, de fer, de résine, de tissu, un stand photos, pêche aux canards ……

Nous vous accueillons le samedi de 9 h à 19 h et le dimanche de 9 h à 18 h. Nous vous proposons chaque jour un repas chaud et vous trouverez sur place une buvette, des sandwichs, hot-dogs, frites, crêpes.

L’entrée est gratuite pour les moins de 16 ans, 3 € pour l’adulte. Une partie est reversée aux associations OncoDoubs et Pour Louis 1000 foie Merci.

Nous vous attendons nombreux. .

Salle convivialité Route de Gilley Orchamps-Vennes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 43 98 66 cdforchampsvennes25@orange.fr

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English : Exposition 1000 Animaux

L’événement Exposition 1000 Animaux Orchamps-Vennes a été mis à jour le 2026-02-27 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS