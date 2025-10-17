Exposition > 1000 LAYERS TESSY SUR VIRE Tessy-Bocage

TESSY SUR VIRE Route de Pont Farcy Tessy-Bocage Manche

Début : Vendredi 2025-10-17 14:30:00

fin : 2025-12-07

2025-10-17

Pour cette dernière période de l’année, l’Usine Utopik vous invite à découvrir le travail des trois derniers résidents 2025.

Marie-Cécile Marques et Ha Eun Oh présenteront leurs peintures, dont le répertoire pictural s’est largement appuyé sur leur expérience du territoire, tandis qu’Alexandre Daull proposera une pièce à l’esprit tuning , activable par le public lors du vernissage.

L’ouverture de cette exposition sera couplée avec celle de l’artiste manchoise Virginie Hervieu, intitulée La Loba dans la Galerie Utopik, dont les oeuvres sont issues d’une recherche sculpturale basée sur l’expérimentation avec une attention toute particulière à la matière.

VERNISSAGE

Vendredi 17 octobre à 19h

en présences des artistes

Entrée Libre

Ouverture mer., sam. et dim. de 14h30 à 18h et sur rdv (sauf jour férié) .

TESSY SUR VIRE Route de Pont Farcy Tessy-Bocage 50420 Manche Normandie +33 2 33 06 01 67 usineutopik@gmail.com

