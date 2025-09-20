Exposition 115°5, la baie des Anges ou l’évolution du paysage Centre du patrimoine – Le Sénat Nice

Exposition 115°5, la baie des Anges ou l’évolution du paysage 20 et 21 septembre Centre du patrimoine – Le Sénat Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

CENTRE DU PATRIMOINE – LE SÉNAT

14, rue Jules-Gilly

115°5, la baie des Anges ou l’évolution du paysage

Arc de 115°5, ainsi s’intitule l’œuvre de l’artiste Bernar Venet présentée au jardin Albert-Ier. De prime abord énigmatique, cette sculpture monumentale reprend la courbe de la baie des Anges. À l’instar des baies d’Halong, de Rio ou de San Francisco, la baie de Nice est mondialement connue pour sa qualité paysagère. Le rivage que nous contemplons est le résultat d’une double combinaison. D’une part, l’action de la nature et, de l’autre, la main de l’homme qui a progressivement aménagé la grève. À travers un parcours riche et immersif (table numérique, douche sonore, carte animée… ) decouvrez les transformations de la bande littorale depuis Rauba-Capèu jusqu’au fleuve Var.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Nice