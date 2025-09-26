Exposition 12 regards gravés Hôtel Boisrot de la Cour Montluçon
Exposition 12 regards gravés Hôtel Boisrot de la Cour Montluçon vendredi 26 septembre 2025.
Exposition 12 regards gravés
Hôtel Boisrot de la Cour 25 Rue de la Fontaine Montluçon Allier
Début : Vendredi 2025-09-26
fin : 2025-10-19
2025-09-26
Cette exposition regroupe une douzaine de graveurs d’un peu partout en France, elle a été mise en œuvre par Céline Excoffon.
Hôtel Boisrot de la Cour 25 Rue de la Fontaine Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes vieux-montlucon@orange.fr
English :
This exhibition brings together a dozen engravers from all over France, and was curated by Céline Excoffon.
German :
Diese Ausstellung umfasst ein Dutzend Graveure aus ganz Frankreich und wurde von Céline Excoffon kuratiert.
Italiano :
La mostra, curata da Céline Excoffon, riunisce una dozzina di stampatori provenienti da tutta la Francia.
Espanol :
La exposición, comisariada por Céline Excoffon, reúne a una docena de grabadores de toda Francia.
