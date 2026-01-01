Exposition 12cm Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye

Exposition 12cm

2026 marque la 30e édition de l’exposition 12 cm , un défi né autour d’un verre entre artistes et qui n’a cessé de grandir.

L’exposition se tiendra à Pasaia, à Hendaye, puis à Arguedas.

Il s’agit d’une exposition ouverte, diversifiée et ludique, qui accueille des techniques et des disciplines variées (peinture, sculpture, photographie, vidéo), toutes en petit format mais de grande qualité.

Cette année, nous aurons le plaisir de présenter plus de 500 œuvres, réalisées par au moins 250 artistes venant de différents horizons qui se sont inscrits. .

