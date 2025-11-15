Exposition : 150 ans de la bibliothèque Charlotte Delbo Bibliothèque Charlotte Delbo Paris

Exposition : 150 ans de la bibliothèque Charlotte Delbo Bibliothèque Charlotte Delbo Paris samedi 15 novembre 2025.

L’exposition présente des documents originaux ou des reproductions issus des archives de la bibliothèque, des Archives de Paris, du musée Carnavalet, des bibliothèques patrimoniales de la ville de Paris (Bibliothèque Forney, Bibliothèque de l’Hôtel de Ville, Médiathèque Musicale de Paris – Christiane Eda-Pierre) :

Partitions (1878), catalogues (1881, 1925), dessin de Félix Régamey (1891), registre de recollement (1893), photographies (1916, années 80), registre de réclamations (1919), dépliant de la bibliothèque Vivienne (1981-2004), lettres…

Les cartels permettront de comprendre ces témoignages de l’histoire et la vie de la bibliothèque Charlotte Delbo depuis l’ouverture de la salle de lecture le 18 novembre 1875 dans la mairie du 2e arrondissement.

Une conférence sera donnée le 15 novembre.

Du samedi 15 novembre 2025 au samedi 06 décembre 2025 :

gratuit

Exposition visible au 3e étage aux heures d’ouverture

Public jeunes et adultes.

Date(s) :

Bibliothèque Charlotte Delbo 2 passage des Petits Pères 75002 Paris

