EXPOSITION 150 ANS DE LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDE DES SCIENCES NATURELLES DE BÉZIERS Béziers

EXPOSITION 150 ANS DE LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDE DES SCIENCES NATURELLES DE BÉZIERS

Exposition anniversaire de la SESNB objets, photos et pièces rares pour découvrir paléontologie, botanique, entomologie, minéralogie et autres trésors naturels.

À l’occasion de son anniversaire, la Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers présente son activité et met en lumière, à travers de nombreux objets collectés, photographies et articles, les principales disciplines qu’elle explore.

Paléontologie, minéralogie, malacologie, botanique, entomologie autant de domaines qui permettent de découvrir et comprendre les trésors de notre région et d’ailleurs.

Des pièces exceptionnelles viendront également enrichir ce parcours.

Une exposition organisée par la Société d’Étude des Sciences Naturelles de Béziers, en partenariat avec les Musées de Béziers.

Entrée libre. .

English :

SESNB anniversary exhibition: objects, photos and rare items to discover paleontology, botany, entomology, mineralogy and other natural treasures.

German :

Jubiläumsausstellung der SESNB: Objekte, Fotos und seltene Stücke, um Paläontologie, Botanik, Entomologie, Mineralogie und andere Naturschätze zu entdecken.

Italiano :

Mostra per l’anniversario della SESNB: oggetti, foto e rarità per scoprire paleontologia, botanica, entomologia, mineralogia e altri tesori naturali.

Espanol :

Exposición aniversario del SESNB: objetos, fotos y rarezas para descubrir la paleontología, la botánica, la entomología, la mineralogía y otros tesoros naturales.

