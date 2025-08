Exposition 1521, la tradition de l’arbre de Noël Sélestat

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-12-23 12:30:00

2025-11-22 2025-12-24 2025-12-27 2025-12-31

Présentation de la plus ancienne mention écrite connue à ce jour de l’arbre de Noël et de 2 autres ouvrages postérieurs évoquant cette tradition

« Item 4 schillings den förstern die meygen an sanct thomas tag zu hieten ».

La ville de Sélestat conserve précieusement aux Archives municipales un registre de comptes où il est fait état qu’en date du 21 décembre 1521, un paiement de 4 schillings a été versé aux gardes forestiers pour surveiller la fôret communale le jour de la Saint Thomas, journée où l’on coupait traditionnellement les sapins.

Cette exposition présente le livre de comptes de 1521 ainsi que deux autres ouvrages de 1551 et 1600 qui font mention de la tradition de l’arbre de Noël. Des sapins créatifs y seront également présentés.

Ouverte de 10h à 12h30 et de 13h30 à 16h les 24 et 31/12.

Fermée les 25 & 26/12. 0 .

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 contact@bibliotheque-humaniste.fr

English :

Presentation of the oldest known written mention of the Christmas tree and of 2 other later works evoking this tradition

German :

Vorstellung der ältesten bislang bekannten schriftlichen Erwähnung des Weihnachtsbaums und von 2 weiteren späteren Werken, die diese Tradition erwähnen

Italiano :

Presentazione della più antica menzione scritta dell’albero di Natale e di altre 2 opere successive che evocano questa tradizione

Espanol :

Presentación de la mención escrita más antigua que se conoce del árbol de Navidad y otras 2 obras posteriores que evocan esta tradición

