Exposition 1605 1615, Sorcellerie, manigances et sarabandes. Route de la Corniche Hendaye

Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-21 10:00:00

fin : 2026-03-28 12:00:00

2026-01-21

Nous vous proposons durant ce premier trimestre 2026, une exposition nommée 1605 1615 Sorcellerie, manigances et sarabandes .

Suivant les pas de l’historien Claude Labat et du dessinateur Marko, découvrez cette exposition haute en couleur sur les fameuses chasses aux sorcières du Labourd et de Navarre.

Un regard inédit sur les événements qui se sont déroulés au Pays basque au début du XVIIème siècle.

Leur ambition déconstruire les idées reçues, mettre en lumière les travaux récents des historiens et illustrer la sorcellerie, ses fantasmes ainsi que les mentalités foisonnantes des sociétés européennes d’alors.

La première partie de l’exposition forme une grande frise chronologique du début du XVIIème siècle.

La seconde partie présente le côté social et politique de la société basque.

Dans la troisième partie, le thème de la sorcellerie est analysé dans son contexte de l’imaginaire. .

Route de la Corniche Asporotsttipi Maison de la Corniche Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18

