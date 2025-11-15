Exposition 1889 Espace Chabrillan Montélimar
Exposition 1889 Espace Chabrillan Montélimar samedi 15 novembre 2025.
Exposition 1889
Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-11-15
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-15
Le Studio RocheColombe a le plaisir de vous convier à une expérience artistique unique Intitulée Exposition 1889 , cette exposition d’art contemporain est une ode flamboyante à l’un des monuments les plus emblématiques du monde, la Tour Eiffel.
.
Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 00 25 45 arts.plastiques@montelimar.fr
English :
Studio RocheColombe is pleased to invite you to a unique artistic experience. Entitled Exposition 1889 , this contemporary art exhibition is a flamboyant ode to one of the world?s most emblematic monuments, the Eiffel Tower.
German :
Das Studio RocheColombe freut sich, Sie zu einem einzigartigen Kunsterlebnis einzuladen. Diese Ausstellung zeitgenössischer Kunst mit dem Titel Exposition 1889 ist eine flammende Ode an eines der symbolträchtigsten Bauwerke der Welt, den Eiffelturm.
Italiano :
Lo Studio RocheColombe è lieto di invitarvi a vivere un’esperienza artistica unica nel suo genere: intitolata Exposition 1889 , questa mostra d’arte contemporanea è un’ode fiammeggiante a uno dei monumenti più emblematici del mondo, la Torre Eiffel.
Espanol :
El Studio RocheColombe tiene el placer de invitarle a una experiencia artística única. Titulada Exposición 1889 , esta exposición de arte contemporáneo es una flamante oda a uno de los monumentos más emblemáticos del mundo, la Torre Eiffel.
L’événement Exposition 1889 Montélimar a été mis à jour le 2025-10-10 par Montélimar Tourisme Agglomération