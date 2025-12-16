Exposition 18ème biennale de sculpture Salle d’exposition Saint-Romain-de-Colbosc
Salle d’exposition Place Théodule Benoist Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-31 10:00:00
fin : 2026-02-15
2026-01-31
L’association La Hêtraie a le plaisir de vous inviter à la 18ᵉ édition de la Biennale de Sculpture, un rendez-vous artistique incontournable qui prendra vie à Saint-Romain-de-Colbosc. .
Salle d’exposition Place Théodule Benoist Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie asso.hetraie@gmail.com
