Exposition 18ème biennale de sculpture Salle d’exposition Saint-Romain-de-Colbosc

Exposition 18ème biennale de sculpture

Salle d’exposition Place Théodule Benoist Saint-Romain-de-Colbosc Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-01-31

L’association La Hêtraie a le plaisir de vous inviter à la 18ᵉ édition de la Biennale de Sculpture, un rendez-vous artistique incontournable qui prendra vie à Saint-Romain-de-Colbosc. .

Salle d'exposition Place Théodule Benoist Saint-Romain-de-Colbosc 76430 Seine-Maritime Normandie asso.hetraie@gmail.com

