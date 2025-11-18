Exposition « 1925-2025. Cent ans d’Art déco » Musée des Arts Décoratifs Paris Mardi 18 novembre, 15h45 sur inscription

Club HEC Détente : Exposition « 1925-2025. Cent ans d’Art déco »

1925-2025. Cent ans d’Art déco

Le musée des Arts décoratifs célèbre le centenaire de l’Art déco dans une exposition à la scénographie contemporaine.

Tendance esthétique et artistique née avant la Première Guerre mondiale, l’Art déco a pris son essor dans les années 1920, coïncidant avec l’émergence d’un nouveau mode de vie. Protéiforme et insaisissable, l’Art déco est finalement un ensemble de formes, de motifs, de matériaux et de techniques utilisés par les designers dans les années 1920 et 1930, un mouvement capable d’incarner les années folles. Modernes dans leurs formes, le mobilier et les objets utilisent les techniques les plus précieuses de l’artisanat d’art et restent réservés aux plus riches, sans se préoccuper d’une quelconque application pour le plus grand nombre.

Les nombreux chefs-d’œuvre de la collection Art déco du musée, la plus importante au monde, s’exposent tel que le Chiffonnier en galuchat de Groult, les élégantes pièces de Jacques-Émile Ruhlmann ou encore le bureau-bibliothèque de l’ambassade française de Pierre Chareau, réinstallé à l’occasion de cet anniversaire.

Le rythme effréné et la soif de liberté des années folles seront le fil conducteur de cette exposition, où la création contemporaine, inspirée par ce mouvement, trouve toute sa place.

Date : Mardi 18 novembre à 15h45

Lieu : Musée des Arts Décoratifs – 107 rue de Rivoli, 75001 Paris

L’accès se fait par le jardin du carrousel. Rendez-vous à 15h20 devant l’entrée.

Prix : 35 € par participant

Conférencière : Isabelle Raffy

Correspondant : Martine HIGONNET RUAULT (HJF.69)

Musée des Arts Décoratifs 107, Rue de Rivoli 75001 PARIS Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris 75001 Paris