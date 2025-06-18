Exposition 1939-45 mémoires de guerre Sélestat

Exposition 1939-45 mémoires de guerre Sélestat mercredi 18 juin 2025.

Exposition 1939-45 mémoires de guerre

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-06-18 13:30:00

fin : 2025-11-02 17:30:00

Date(s) :

2025-06-18 2025-10-01

Témoignage de la résilience et du courage d’un territoire occupé, et à la fragilité du patrimoine en temps de conflit

À l’occasion des 80 ans de la Libération de la ville de Sélestat, la Bibliothèque Humaniste s’associe aux services Ville d’art et d’histoire et des archives municipales pour témoigner de la résilience et du courage d’un territoire occupé, et à la fragilité du patrimoine en temps de conflit.

Une immersion au cœur de la Seconde Guerre mondiale

À l’aide de témoignages oraux, mis en résonance avec les archives de la Ville et celles de la Bibliothèque Humaniste, l’exposition retrace les épisodes marquants de cette histoire locale troublée de l’attente incertaine de la « drôle de guerre » aux défis imposés par la protection des biens culturels et l’éventualité des évacuations.

Mais elle évoque aussi la mise sous contrôle de la population par l’administration nazie ou la tragédie de l’incorporation de force, jusqu’à à la Libération de la ville, intervenue dans un contexte de violents

combats.

Comprendre une période complexe

Au-delà d’une simple restitution de faits historiques locaux, cette exposition constitue une démarche de transmission et de compréhension d’une période complexe, dont les événements font écho aux enjeux politiques contemporains.

L’approche choisie vise à éclairer l’Histoire sous différents angles. Elle vise, par là-même, une appropriation collective de cette mémoire. La commémoration se révèle alors comme un outil de construction et de maintien d’une mémoire partagée.

0 .

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 contact@bibliotheque-humaniste.fr

English :

Testimony to the resilience and courage of an occupied territory, and to the fragility of heritage in times of conflict

German :

Zeugnis für die Widerstandsfähigkeit und den Mut eines besetzten Gebiets und für die Zerbrechlichkeit des Kulturerbes in Konfliktzeiten

Italiano :

Una testimonianza della resilienza e del coraggio di un territorio occupato e della fragilità del patrimonio in tempi di conflitto

Espanol :

Un testimonio de la resistencia y el coraje de un territorio ocupado, y de la fragilidad del patrimonio en tiempos de conflicto

L’événement Exposition 1939-45 mémoires de guerre Sélestat a été mis à jour le 2025-08-11 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme